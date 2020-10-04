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11 معلومة عن ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس النواب

كتب:

خالد عمار
06:13 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
بدء الاعداد للدعاية

بدء الاعداد للدعاية

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط محددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم والفردي، لانتخابات مجلس النواب 2020.

"الوطن" ترصد هذه الضوابط في 11 نقطة:-

1- الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشح الفردى 500 ألف جنيه والإعادة 100 ألف جنيه.

2- الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدًا 7 ملايين جنيه والإعادة 2 مليون و800 ألف جنيه.

3- سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، والإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

4- سمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بتلقى التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى حزب 5%.

5- حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعده وحظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية.

6- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

7- عدم استخدام المباني والمنشآت المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال أو وسائل النقل العام والمدن الجامعية.

8- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.

9- عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

10- عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

11- عدم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب.

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