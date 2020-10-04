11 معلومة عن ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس النواب

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط محددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم والفردي، لانتخابات مجلس النواب 2020.

"الوطن" ترصد هذه الضوابط في 11 نقطة:-

1- الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشح الفردى 500 ألف جنيه والإعادة 100 ألف جنيه.

2- الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدًا 7 ملايين جنيه والإعادة 2 مليون و800 ألف جنيه.

3- سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، والإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

4- سمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بتلقى التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى حزب 5%.

5- حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعده وحظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية.

6- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

7- عدم استخدام المباني والمنشآت المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال أو وسائل النقل العام والمدن الجامعية.

8- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.

9- عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

10- عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

11- عدم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب.