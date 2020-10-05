صور.. البابا يتابع الخدمة في نيوجيرسي والمكسيك مع كهنة الكنيسة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص إسحق منصور، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهويل في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته أسرته.

كما استقبل البابا تواضروس، بحسب بيان للقس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالقاهرة أيضا، الراهب القمص زكريا البراموسي كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس بالمكسيك.

وتأتي اللقاءات في إطار متابعة البابا لأوضاع الكنائس القبطية في الداخل والخارج، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد أصدر عدة قرارات بابوية لإجراء تغييرات إدارية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتم نشرها بالعدد الجديد لمجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة.

وحمل القرار البابوي رقم 11 لسنة 2020، تكليف الراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا، بالسفر إلى مانشستر بإنجلترا لإجراء بعض الدراسات الكنسية مع تقديم الخدمة للشباب في مقر إقامته بالمدينة، على أن يقدم للبابا تواضروس تقريرًا دوريًا عن خدمته.

وشملت قرارات البابا، إجراءات إدراية بشأن إيبارشية ملبورن باستراليا التي تخضع للأشراف المباشر للبابا، بعد استقالة الأنبا سوريال أسقف الإيبارشية الذي ذهب للعمل في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

البابا: القرارات الإدارية في ملبورن هدفها تنظيم الإدارة المؤقتة للإيبارشية

وقال البابا تواضروس، إنه بعد مناقشة الأمور الإدارية مع لجنة إدارة إيبارشية ملبورن باستراليا والمعينة بقرار بابوي بتاريخ 7 نوفمبر 2018، تم اتخاذ عدة قرارات لتنظيم الإدارة المؤقتة للإيبارشية، وكذلك تمثيلها أمام الهيئات الحكومية أو الخاصة.

وتضمنت القرارات قبول استقالة الراهب جرجس الأنطوني من مسؤوليته كوكيل عام للإيبارشية اعتبارًا من 24 إبريل 2020، وتأكيد التعيين المؤقت للأب دانيال غبريال، وكيلًا عامًا للإيبارشية اعتبارًا من نفس التاريخ، وتعيين الأب دانيال غبريال، عضوًا في مجلس أمناء ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيكتوريا.

كما أصدر البابا تواضروس، قرارًا إداريًا بشأن الخدمة في نيوزيلاندا، باستمرار تعيين الأب بيشوي جميل، وكيلًا عامًا لشؤون الخدمة في نيوزيلاندا.