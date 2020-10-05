فيديو.. مستشار الرئيس: مصر تطلع على كل جديد وتطبق الأحدث بأزمة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحمل نوعا من الوقاية، متمثلة في تقليل عدد أيام الدراسة، وتقليل كثافة الفصول، ومنع التكدسات والتجمعات.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الطبي أصبح لديه خبرة كبيرة جدا، في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا أن الأخير على استعداد بأي لحظة تقديم الخدمات الطبية في حال زيادة أعداد مصابي كورونا مرة أخرى.

وتاشد مستشار الرئيس، أولياء الأمور والطلاب في المدارس والجامعات، اتباع كل التعليمات التي وضعتها المدارس والجامعات؛ لمنع انتشار كورونا مرة أخرى.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "هناك متابعة دقيقة لمعرفة كل تفاصيل الحالات والبروتوكول العلاجي والوقائي، يتم مراجعته جيدا لتطبيق كل ماهو جديد في هذا الاتجاه، ويتم الإطلاع على كل التجارب العالمية، ونتبادل الخبرات والآراء عبر الفيديو كونفرانس"، مشددا على أن التجربة المصرية تطبق أحدث ما يمكن في هذا المجال، وقائيا وعلاجيا.