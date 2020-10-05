استشاري أبحاث: حالة ترامب مع كورونا ليست مبكرة

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا على تويتر، وكانت هذه التغريدة مصدرا للرأي العام بإصابته، لافتا إلى أن الفريق الطبي الخاص به نظموا مؤتمرا صحفيا على مدى اليومين الماضيين، كان آخرهم منذ ساعتين.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء عبر الصوت والصورة، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن الأنباء الأخيرة بشأن صحته تشير إلى أنه يتناول دواء "ديكساميتازون"، وهو دواء موجود من فترة طويلة وأحد مشتقات الكورتيزون وعلى مدى الشهور الماضية يوجد أماكن حول العالم أعطته للمرضى التي حالتهم من متوسطة لمتأخرة، ويعانون في الجهاز التنفسي، ما يؤشر أن حالة "ترامب" ليست مبكرة، كما أنه يتناول عقارين آخرين مازالا في طور التجارب، طبقا للبيان.

وأشار إلى أن الطمأنينة بشأن فيروس كورونا وانخفاض الإصابات زائفة، مؤكدا أن الفيروس مازال موجودا في كل العالم، كما لا يوجد لقاح حتى الآن جاز، وبناء عليه أي مكان حتى لو كان في الهواء الطلق يوجد به تلاصق وتلامس ولا يوجد به أشخاص يرتدون كمامة يطلق عليه "الأحداث الأعلى نشرا"، وهو ما حدث مع ترامب.

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا وكورونا يتزامنان لأول مرة هذا العام، خاصة أن كورونا ظهر في بداية العام وكان موسم الإنفلونزا انتهى، لذلك من الضروري تناول لقاح الإنفلونزا فورا نظرا لأن أعراضهما متشابهة.