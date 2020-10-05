مستشار الرئيس يحذر: زيادة إصابات كورونا واردة.. ومستعدون طبيا وتقنيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، إن الدولة تبذل جهودا في مختلف المجالات، ما ساهم بقوة في استقرار الوضع الصحي بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، مشددا على أن عدد الحالات المصابة في انخفاض، ونوعية الحالات المصابة في تحسن كبير.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز": "من الوارد أن يكون هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كوورنا مع قدوم فصل الشتاء، ولهذا السبب الدولة في حالة استعداد طبي وتقني لأي إحتمالية مستقبلية لانتشار المرض".

وأوضح مستشار الرئيس، أن الشتاء يشهد انتشار الإنفلونزا موسمية، مشيرا إلى أن هذا الفصل يشهد إغلاقا للمنازل وعدم تهوية جيدة، بالإضافة لانتشار أمراض الشتاء الموسمية.

وطالب تاج الدين، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية، وعدم التخلي عن الكمامات الطبية التي تقي من كورونا والأمراض الفيروسية التنفسية والبكتيرية الأخرى، مشددا على ضرورة استخدام مواد التعقيم والنظافة.