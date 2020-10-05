4 حرائق تلتهم شقتين و3 أحواش ماشية بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على 4 حرائق متفرقة بدائرة مراكز العسيرات واخميم والبلينا، صباح اليوم الاثنين، أسفرت عن احتراق محتويات شقتين سكنيتين و3 أحواش للماشية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع بمنزل مكون من 4 أدوار، ملك "باسم خ. خ."، 34 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال صاحب المنزل رجح أن يكون الحريق ناتجاً عن ماس كهربائي، نافياً الشبهة الجنائية، وأسفر الحريق عن احتراق بعض المنقولات والأجهزة المنزلية ومحتويات الشقة.

كما تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة اخميم بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بناحية "الديابات"، وبانتقال مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بشقة في الطابق الثاني بمنزل مكون من 3 أدوار، ملك "عز الدين أ. م."، 54 سنة، موظف.

وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، مشيراً إلى ان الحريق التهم بعض المنقولات المنزلية بالشقة، ونفى الشبهة الجنائية.

وتلقى مركز شرطة أخميم بلاغاً ثانياً بنشوب حريق في حوش للماشية بناحية "الصوامعة شرق"، ملك "خلف أ. م."، 50 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، وامتدت النيران إلى حوش مجاور، ملك "محمد ف. م."، 23 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية، ونفيا الشبهة الجنائية، وأسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وتبلغ لمركز شرطة العسيرات بنشوب حريق في حوش للماشية بناحية "أولاد بهيج"، وبالفحص تبين اشتعال النيران في حوش ملك "عابدين أ."، 75 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال صاحب الحوش، رجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، نتيجة التوصيلات العشوائية، وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، نافياً الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة للتحقيق.