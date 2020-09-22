حريق بصومعة غلال مطاحن مصر العليا في سوهاج

اندلع حريق محدود بغرفة تحكم صومعة غلال بمطحن شركة مصر العليا بمركز البلينا جنوب سوهاج، تمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء، نتج عن الواقعة إصابة فني كهرباء بحروق في الذراعين والبطن.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود بمطحن غلال تابع لشركة مطاحن مصر العليا والكائن ببندر البلينا، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بغرفة التحكم الخاصة بصومعة الغلال، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، نتج عن الحريق إصابة "صبري .م.ا" 57 عاما فني كهرباء بالمطحن، ويقيم بندر البلينا، بحروق بسيطة بالذراعين والبطن أثناء مشاركته فـي إخماد الحريق وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي.

بسؤال المصاب رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق جزء من كابل ومفتاح التحكم بالغرفة، ونفى الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.