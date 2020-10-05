"الصحة" تجهز 7 مراكز بالمحافظات استعدادا للكشف عن الأمراض الوراثية

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إنَّه جار حالياً تدريب جميع فرق التمريض على مستوى المحافظات وخاصة العاملات بالحضانات، إضافة إلى تمريض المستشفيات الخاصة العاملين بالحضانات، استعداداً لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأضافت "هناء"، في حوار ينشر لاحقا ًعبر "الوطن"، أنَّ هذه المبادرة تستهدف أطفال الحضانات "المبتسرين" لأنَّهم أكثر عرضة للأصابة بالأمراض وخاصة الوراثية ، لافتة إلى أنَّ هذه المبادرة تضم قرابة الـ15 مرضاً وراثيا.

وتابعت رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، أنَّه تمّ تجهيز 7 مراكز في محافظات مختلفة استعدادا ًللمرحلة الأولى للمبادرة وهم في القاهرة والإسكندرية والمنوفية و الإسماعيلية والمنيا وأسيوط وقنا، مشيرة إلى أنَّه تمّ تدريب الممرضات على كيفية سحب عينات الدم من الأطفال وكيفية التعامل مع العينة لحين ارسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وكشفت أنَّ قائمة الأمراض الوراثية التي تضمنها المبادرة لها علاقة بأمراض التمثيل الغذائي، مبينًا أنه في حال اكتشاف المرض مبكراً يتمّ تحويل الطفل لعلاجه على الفور.

جدير بالذكر أنَّ قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، هو المسؤول عن تأمين المدارس في الريف ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان لعودة المدارس بشكل أمان، وكانت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، أكّدت أنَّه تمّ الانتهاء من طباعة نصف مليون كتيب من الارشادات الخاصة بـ العزل المنزلي، لحالات كورونا في المدارس.

وأضافت "هناء"، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنَّه تمّ توزيع هذه الكتيبات على عدد من المديريات بالمحافظات، لافتة إلى أن هذه الكتيبات، سيتمّ تسليمها لولي أمر الطالب المصاب بكورونا وتمّ عزله منزليًا، ويضم الكتيب جميع الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي، والطرق الصحية للتعامل مع الطالب المعزول، بداية من الإجراءات الاحترازية، وانتهاء بالأكل الصحي.