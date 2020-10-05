وزيرة البيئة: اختيار 50 شركة لتحويل المخلفات لكهرباء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة "، إنه من المخطط إنشاء 10 مصانع تدوير بمحافظة الغربية، ضمن خطة الوزارة لتنفيذه البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والإجراءات المقرر تنفيذها تبعا للجدول الزمني الموضوع لها، خاصة فيما يتعلق بمصانع التدوير.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، عقب زيارتها لمحافظة الغربية، أن المحافظة ستكون من المحافظات الواعدة، في تطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى أن تلك التكنولوجيا تستوعب الاستفادة بكمية أكبر من المخلفات، وتتناسب مع طبيعتها المتولدة عن المحافظة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم وضع خارطة طريق للدخول في مجال الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن التعريفة وهي 140 قرشا لكل كيلووات، وضمن المهمة التي وضعها مجلس الوزراء على عاتق وزارة البيئة، بطرح طلبات الاهتمام للشركات المصرية والأجنبية، للاستثمار في هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة، أن ذلك أسفر عن تقدم 93 شركة، وتم اختيار أكثر من 50 شركة منهم، من خلال لجنة تضم الجهات المعنية والخبراء، مشددة على أن الاختيار يتم طبقا لإجراءات واضحة، لإتاحة فرصة عادلة للجميع للدخول في هذا المجال.

كما ناقشت الوزيرة مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، دور التوعية في تنفيذ المنظومة، وسبل دمج القطاع الخاص بها، وخطط التدريب لرفع القدرات، وتوفير عمالة مدربة بانتظام في المنظومة.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي، بالدعم المستمر من وزارة البيئة للمحافظة، مؤكدت أنه رغم عدم توفر ظهير صحراوي لـ"الغربية"، إلا أن البحث لتوفير الأراضي المطلوبة للبنية التحتية للمنظومة مستمر؛ للإسراع في تنفيذها.

وبحث "رحمي" مع الوزيرة بعض المشكلات المتعلقة بمصانع التدوير ومدفن السادات، ووعدت الأخيرة بإرسال لجنة فنية عاجلة؛ لبحث أوضاع المدفن، والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المنظومة.

وأهدى محافظ الغربية، وزيرة البيئة، درع المحافظة؛ تكريما لها وتقديرا لجهودها في مجال الحفاظ على البيئة في مصر، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.