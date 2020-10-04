إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية في الغربية بـ20 مليون جنيه

تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية الخطرة بمحافظة الغربية، أحد مشروعات وزارة البيئة التجريبية والتي أنشئت بتكلفة مالية 20 مليون جنيه، تمهيدًا لتعميم التجربة بمنشآت الرعاية الصحية في المحافظات، حيث تعتبر تكنولوجيا الفرم والتعقيم المستخدمة في المحطة أكثر فعالية في المعالجة مقارنة بأجهزة الترميد المستخدمة في العديد من المنشآت الصحية، كما أنها أقل تكلفةً من المحارق المطابقة للمواصفات العالمية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المشروع يُطبق أفضل الممارسات البيئية وأحدث التقنيات المتاحة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، ما يضمن استدامة المنظومة ويحقق أهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنيين.

وقال الدكتور طارق مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن العمل في إنشاء المحطة صاحبة مجموعة من الإجراءات لتدريب العاملين على ضرورة وضع بطاقة تعريفية على أكياس المخلفات تحمل اسم المستشفى، والقسم الناتج عنه هذه المخلفات لتيسير عملية التتبع، مشددًا على أهمية استخدام مستلزمات طبية خالية من PVC حتى يتسنى استخدام ناتج الفرم والتعقيم كوقود بديل في مصانع الأسمنت.

وأضاف أن مسؤولي إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية اتباعها لضمان الفصل السليم للمخلفات الطبية كالأدوية والكيماويات والأدوية المسممة للخلايا عن المخلفات التي سيتم معالجتها في محطة المعالجة المركزية؛ لتسهيل عملية التخلص من ناتج الفرم والتعقيم والتعامل معه كمخلفات بلدية.

يذكر أن وزارة البيئة وضعت آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تبدأ رحلة التخلص من النفايات عبر الموقع الإلكتروني الذي دشنته البيئة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومن ثم تُنفذ عمليات التعقيم والتطهير لعربات نقل النفايات بشكل يومي، والتي تنقل المخلفات لوحدات التخلص الآمن من النفايات الطبية، عبر ممرات خاصة قبل حرقها وترميدها وتحويلها لوقود لمصانع الأسمنت.