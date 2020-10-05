إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق "أسيوط - أبو تيج"

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة على طريق "أسيوط - أبو تيج"، اليوم الاثنين، أمام قرية "المطيعة"، التابعة لمركز أسيوط، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبو تيج، أمام قرية "المطيعة"، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة أن السيارة تعرضت للانقلاب نتيجة السرعة الزائدة وسوء حالة الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "قاسم صابر صابر"، و"ممدوح قاسم صابر"، تم نقلهما إلى مستشفى "الإيمان"، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها طريق "القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.