فيديو.. 5 تترات غناها بهاء سلطان

يعد الفنان بهاء سلطان واحدًا من أبرز المطربين، حيث حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية مشواره الفني مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وتعاون من خلال أغنياته مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين، ودومًا ما حققت ألبوماته نجاحًا وانتشارًا كبيرًا.

ولم يتوقف نجاح بهاء سلطان عند حدود الأغاني والألبومات الخاصة به، فشارك في غناء عدد من "تترات" المسلسلات الشهيرة مع عدد من الفنانين والمخرجين.

وكانت بداية بهاء سلطان مع غناء "التترات" بمسلسل "سوق الخضار" عام 2006، من تأليف عبد المنعم شطا وإخراج محمد النقلي، وجاءت المقدمة والنهاية للمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان حسن أبو السعود.

وبعد مرور خمس سنوات، وتحديدًا في عام 2011، قدم بهاء سلطان "تتر" مسلسل "دوران شبرا" للمخرج خالد الحجر، والذي شارك فيه مجموعة من كبار النجوم، وجاءت الأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان وتوزيع خالد داغر.

وفي عام 2013 قام بهاء سلطان بغناء "تتر" مسلسل "مزاج الخير" من بطولة مصطفى شعبان، وسميحة أيوب، وحسن حسني، ودرة، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وجاءت أغاني المسلسل من تأليف نادر عبد الله، وألحان محمود طلعت.

وبعد مرور خمس سنوات، غنى بهاء سلطان تيتر مسلسل "فوق السحاب" للفنان هاني سلامة عام 2018، وجاءت الأغنية من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد عبد المنعم.

وكانت آخر المسلسلات التي غنى بهاء سلطان المقدمة والنهاية لها مسلسل "ولد الغلابة"، والذي عُرض في موسم دراما رمضان عام 2019 من بطولة الفنان أحمد السقا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وجاءت كلمات الـ"تتر" لتامر حسين، ومن ألحان تامر علي.

يذكر أنه السبت الماضي تقدم الفنان بهاء سلطان، بإنذار ضد المنتج نصر محروس، لسرعة إعادة تسجيل 4 أغنيات من ألبوم "سيجارة"، بعد حكم المحكمة الاقتصادية وإلزامه بذلك، لوجود بعض المشكلات التقنية في تسجيلها المرة الأولى.

وخاطب بهاء فى الإنذار نقيب المهن الموسيقية وأعضاء اللجنة المشكلة وهم المستشار علاء الدين عامر بصفته المستشار القانوني للنقابة، والأستاذ صلاح الشرنوبي عضو النقابة، والأستاذ محمد ضياء عضو النقابة وسعد المتولي مدير الشؤون القانونية.

وقال يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، إن موكله بدأ العمل مع نصر محروس منذ عام 2000 وكان ملتزما معه، ولكن محروس استغله وحرر عقدا جديدا بينهما ووضع فيه بعض القيود التي تخدمه، "فكر بعيد عن الفن ليستغل المطرب، وحط بنود تخدمه لما يحب يعمل أي حاجة"، موضحًا أن محروس زعم أن المطرب لم يغن ألبوم سيجارة.