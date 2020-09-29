أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس بسبب "روتانا"

أعلن رسميا المنتج نصر محروس عن تعاقد جديد للمطرب بهاء سلطان مع شركة روتانا، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لبنود تعاقد بهاء مع "محروس"، حسبما قال الأخير فى تصريحات تليفزيونية مع وائل الإبراشي.

وعلمت "الوطن" أن بهاء بالفعل عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي شركة روتانا على مدار عام 2019، وتم التعاقد رسميا ولكن بدون إعلان الخبر حتى يتسلم بهاء سلطان حكم انفصاله من شركة نصر محروس ويعود حرا طليقا.

تعاقد بهاء مع روتانا، لن يمر مرور الكرام بالنسبة نصر محروس، حيث علمت "الوطن" أنه سيحاول بكل ما أوتي من قوة إثبات أن التعاقد تم قبل حكم قضيتهما لإثبات مخالفة بهاء للشروط.

كان يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، قد قال إن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء إلا بتسجيل أربع أغنيات فقط.

وقال "إبراهيم"، لـ"الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لـ "بهاء"، طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذى مضاه المطرب ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها "بهاء" ألبومين.

وأضاف المحامي: "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه، ونصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".

تابع: "نصر احتج بأن الألبوم الثاني به عدد من العيوب الهندسية ببعض الأغنيات، وهو الأمر الذى وافقت عليه المحكمة بعد طلب بهاء واستقروا على أن يسجل بهاء أربع أغنيات من الألبوم لصالح نصر، في حين لا يوجد شرط جزائي، ولا ألبوم ثالث".