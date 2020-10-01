في عيد ميلاده.. بهاء سلطان مطرب في ساحة المعارك: "قوم أقف وأنت بتكلمني"

"الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه.. الواد بيقول الآه مش لاقي حد معاه"، ملخص الأزمة التي عاشها بهاء سلطان، الذي يحتفل اليوم بمولده الـ 48، مع المنتج نصر محروس، حيث بدأ الاثنان بتقديم عددًا من الأغنيات الناجحة، وبمرور الوقت بدأت الأزمات تدب بينهما ولم يستطع "سلطان" الغناء سنوات طويلة، أو يبتعد عن "محروس" لوجود شرط جزائي في العقد الموقع بينهما لم يقدر الأول على دفعه و"أن ينفد بجلده".

"عشان أصالحك وأرضى عليك.. حاجات كتير لازم تعملها" في 17 من شهر سبتمبر الماضي، أعلن بهاء سلطان، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس وشركة فري ميوزيك بحكم قضائي، وهو العقد الذي تسبب في عدم إطلاقه أي أغنيات واختفائه عن الساحة منذ سنوات عدة.

"خلتني أخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد.. حتى وأنا في وسط الناس حاسس إني لوحدي بعيد"، وخلال تلك الفترة التي سبقت الحكم، تقدم بهاء سلطان، بأكثر من إنذار لنصر محروس من أجل تنفيذ التعاقد وإنهاء الألبوم الأخير وطرحه بالأسواق وتحديد مدة للانتهاء منه شهر ديسمبر 2014، إلا أن "محروس" لم ينه التعاقد إلا بعد أن يدفع بهاء سلطان مليوناً ونصف المليون دولار كشرط جزائي من أجل أن يتركه يرحل عن شركته.

"زي ما أحنا يا حبيبي.. زي ما أحنا، مهما قالوا ولا عادوا زي ما أحنا"، نفى نصر محروس، لـ"الوطن"، فسخ تعاقده مع "سلطان"، وأنّ المحكمة الاقتصادية رفضت الدعوى التي أقامها بهاء سلطان ضده، وألزمته بتنفيذ التعاقد الموقع بين الطرفين، وتنفيذ ملحق العقد، موضحًا أنّه يتبقى لـ"بهاء" تقديم ألبومين غنائيين، أحدهما العام الجاري وآخر يُقدمه العام المُقبل، ليصبح بعدها حرًا بعيدًا عن الشركة.

في 28 سبتمبر الماضي، قال المنتج نصر محروس، إن مشكلة بهاء سلطان إنه لا يأخذ قراره من نفسه ولكن بـ"يسمع لناس"، وإذا رغب في ترك الشركة فاليتركها بالمعروف ولا يطلق لجان إلكترونية لسبه، "أنا أول مرة في تاريخي أدخل محكمة مع فنان إلا على يد بهاء سلطان".

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن بداية خلافة مع بهاء سلطان كانت في 2014، بسبب مطالبته بغناء 4 أغاني ولكنه يرفض، وجرى إنذاره عدة مرات ولكنه لم يمتثل، لهذا الأمر مؤكدا على أنه هناك تكبر وتعالي من المطرب، على حد قوله.

وأشار إلى أنه بسبب هذا التجاهل جرى رفع دعوى قضائية لإعطاء الشركة حقوقها، "أنا متمناش التحطيم لأي حد، بهاء سلطان مش عاوز يكمل، هو مضى مع روتانا وبينه وبيني عقد، إزاي يعمل كدة في عز مشكلتي معاه؟ ".

وكان يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، قد قال إن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء إلا بتسجيل أربع أغنيات فقط.

من جانبه، قال "إبراهيم"، لـ"الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لـ "بهاء"، طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذى مضاه المطرب ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها "بهاء" ألبومين.

وأضاف المحامي: "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه، ونصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".

وفي يوم ميلاد البوب بهاء سلطان، تستعرض "الوطن" أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا:

ياللي بايع

"كنت بخاف طول عمري عليك.. أكتر من روحك ياه، ياللي زمان أنا كنت غرامك، قولي إزاي تنساه"، من كلمات أغنية "يا اللي بايع" للفنان بهاء سلطان، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي "لو كنت نويت يوم تنساني.. أنا هقدر أدوس على أحزاني، لو يوم هتبيع أنا لازم أبيع، زي ما بهوى اللي بيهواني".

عشان أصالحك

"عشان أصالحك وأرضى عليك.. حاجات كتير لازم تعملها"، من كلمات وألحان تامر حسني، والذي شارك بهاء سلطان، بصوته من خلال أغنية "قوم أقف وإنت بتكلمني"، "ولا تتكلم وأنا بتكلم.. وإن غلطت أبقى إمشي وسبني، قوم أُقف وإنت بتكلمني، قوم أُقف بص لي وفهمني".

يا ابن آدم

"يا ابن آدم تملي تميل علي اللى بيوهمك و بيخدعك.. كل اللي تقول ده خلي هو ده اللي يضيعك"، من أغنية "يا ابن آدم" لبهاء سلطان، كلمات مصطفى كامل، ألحان أحمد شاهين، "رحال والبخت مال.. موال وكله بيسمعك.. عمال شيال بدال الجرح ألف بيوجعك".

بوسة

"بوسة.. على الخد ده اللي ماطلته، وكلامي اللي ماقلته.. الحب حاضنه في قلبي ماعرفش ليه أنا مخبي"، من أغنية "بوسة" التي غناها بهاء سلطان، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات نصر محروس "ياللي ببقى في سيرتك تملي وأما بتيجي بتحلي.. حتى الورد بتخلي مكسوف من لون عينيك، إرحم يا حبيبي قلبي وبلاش تهدي جنبي، أحسن قسمًا بربي ما عرفش هايحصل إيه".