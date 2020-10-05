مياه سوهاج ترصد أراء المواطنين حول مشروعات الصرف المُنفذة

قال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إت الشركة استطلعت آراء المواطنين في فيديو مصور حول مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى الهجارسة والكوامل وأولاد غريب، للوقوف على شكاواهم، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بالتواصل مع المواطن والتعرف على شكواه.

وقال ب"بدري" في تصريح له اليوم إنه جرى استطلاع آراء المواطنين بالقرى المذكورة للتعرف على المعاناة التى كانوا يعيشون بها قبل استكمال تنفيذ المشروع والفائدة من دخول خدمة الصرف الصحى لقراهم ودورهم فى الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، فضلا عن الاستجابة لأية شكوى والتدخل لحلها بشكل عاجل وسريع.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بتكلفة 12 مليون جنيه ويخدم 22423 نسمة كما تم الانتهاء من شبكات الانحدار بطول 16109متر بتكلفة 17.7 مليون جنيه وتنفيذ 3078 وصلة منزلية بتكلفة 8 ملايين جنيه ونظمت الشركة رحلات تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة سوهاج لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب والدور الذي تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين.