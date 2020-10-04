"مياه سوهاج" تؤهل 411 طالبا جامعيا لسوق العمل

أعلن اللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أنَّ الشركة استقبلت 411 طالبًا جامعيًا للتدريب الصيفي؛ لتنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة، وإعداد خريجين مؤهلين؛ لمواجهة متطلبات سوق العمل.

وأوضح أنَّ خطة التدريب الصيفي شملت تدريب 278 طالبًا وطالبة بكلية العلوم بمعامل مياه الشرب الفرعية، والتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه، إضافة إلى تدريب 46 من طلاب كلية الهندسة تخصص ميكانيكا وكهرباء للتعرف على طرق وفنيات تشغيل المحطات المرشحة والجوفية، وصيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات المياه والصرف الصحي، عدد 54 من طلاب كليه آداب قسم جغرافيا للتعرف على كيفية القيام بأعمال نظم المعلومات الجغرافيه لشبكات المياه والصرف، و27 طالبًا وطالبة بكلية هندسة تخصص معماري للتدريب بقطاع المشروعات، وأفرع الشركة و3 طلاب تعليم صناعي للتدريب بإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات، و3 طلاب بكلية الزراعة للتدريب بمعامل الشركة.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أنَّ القطاعات الفنيه بالشركة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات لتدريب الطلاب عمليًا ونظريًا، مبينًا أنذَ التدريب استمر 6 أسابيع من الفترة 22 أغسطس حتى أول أكتوبر الجاري خلال فترة الإجازة الصيفية للطلاب.