محمود نصار: الدولة أنفقت 180 مليار جنيه لتعمير سيناء في 6 سنوات

هنأ اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الشعب المصري وخاصة أهل سيناء بذكرى احتفالات مرور 47 عاما على نصر أكتوبر، متمنيا أن تعود علينا دائما بالخير واليمن والبركات في سيناء، مشيرا إلى أنه هذه كانت معركة تحرير الأرض، وحالياً نعمل في معركة التنمية.

وأضاف "نصار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن التعمير أساس الحياة، وخلال الفترات السابقة شهدت سيناء تنمية بشرية بسيطة جدا، مؤكدا أن الدولة المصرية صرفت حالياً ما يقرب من 180 مليار جنيه على مدى 6 سنوات لتعمير سيناء.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "هذا الرقم لا أحد يتخيله لتنمية وتعمير سيناء، التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون شخص، في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ونصيب الجهاز المركزي للتعمير والتنمية يقرب من 18 مليار جنيه بنسبة 10% لجهاز واحد من أجهزة الدولة، التي تعمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية على مستوى الدولة، بخلاف العمل داخل محافظات الجمهورية".

"مدبولي" يقرر إعارة محمود نصار رئيسا لـ"المركزي للتعمير" لمدة عام

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا رقم 18 لسنة 2019، بإعارة اللواء مهندس محمود أحمد فهمي عبدالحميد عبدالواحد نصار، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمدة عام.

وينص القرار على تفويض اللواء محمود نصار في السلطات المالية والإدارية وشؤون العاملين، المعقودة لوزير الإسكان بالجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له، وكذا تفويضه في الاختصاصات المُقررة لوزير الإسكان، بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، في جميع التعاقدات التي يبرمها الجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له.