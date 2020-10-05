"المركزي للتعمير": نفذنا 263 مشروعا لتنمية في سيناء بـ18 مليار جنيه

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنّ الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة التي عانت من ويلات الحروب مثل سيناء، انتهي من تنفيذ 263 مشروعا بإجمالي استثمارات 18 مليار جنيه في جميع المجالات، بينها 73 مشروع طرق بإجمالي أطوال 725 كيلو ونفذ منهم 630 كيلو، وجار العمل في 95 كيلو داخل سيناء ومدن القناة.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "شغالين في كل الأماكن، ممكن طريق 2 كيلو ووسط تجمع بدوي في الطرق الرئيسية، ويوصل 100 أو 200 كيلو"، متابعا: "شغالين في كل الاتجاهات، بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه".

وأوضح أنّه قبل تنفيذ الأنفاق التي تربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية، كنا نرى المعديات بالطوابير "المركبات، اللواري" التي تقف بالكيلو مترات لتعبر، لمجرد أنّها تنقل خامات ومواد سواء من داخل سيناء أو من خارجها.

وأكد أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية بوعيها، نفذت 4 أنفاق وجار تنفيذ النفق الخامس، 2 في بورسعيد، و2 في الإسماعيلية، وجار العمل في النفق الخامس بالسويس، ما يعطي مجالا كبيرا لأعمال التنمية.

مدبولي يقرر إعارة محمود نصار رئيسا لـ"المركزي للتعمير" لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا رقم 18 لسنة 2019، بإعارة اللواء مهندس محمود أحمد فهمي عبدالحميد عبدالواحد نصار، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمدة عام.

وينص القرار على تفويض اللواء محمود نصار في السلطات المالية والإدارية وشؤون العاملين، المعقودة لوزير الإسكان بالجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له، وكذا تفويضه في الاختصاصات المُقررة لوزير الإسكان، بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في جميع التعاقدات التي يبرمها الجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له.