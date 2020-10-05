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احتفالية كبرى في جنوب سيناء بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

كتب:

حماده الشوادفي
08:53 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
اللواء خالد فودة- صورة أرشيفية

اللواء خالد فودة- صورة أرشيفية

تنطلق في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يقوم المحافظ، اللواء خالد فودة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة الطور.

ومن المقرر أن تجري مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري بحضور مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد الألفي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

 

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