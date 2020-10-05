4 خدمات إلكترونية أتاحتها وزارة الداخلية لمالكي السيارات

طالب مصدر أمنى، مالكى السيارات والمترددين على وحدات المرور باستخدام الخدمات الإلكترونية الجديدة، التى أتاحتها وزارة الداخلية، من خلال سداد المبالغ المستحقة ورسوم الخدمات المرورية عبر الوسائل التقنية المختلفة، دون عناء في التنقل لوحدات المرور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية بصدد تطبيق منظومة جديدة تيسر الإجراءات وتحقق مفهوم جودة الخدمات الأمنية، وسيتم تطبيقها من خلال عدة مراحل، تشمل تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى "2030 سى سى"، وإصدار بدل فاقد/ تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى وإصدار بدل فاقد/ تالف لرخصة قيادة مركبة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان سابق، أنه في حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص "كالحالات التى تتطلب فحصاً فنياً"، فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة، وبالتالى اختصار زمن أداء الخدمة وتقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات، عن طريق قنوات فوري للسداد الإلكتروني.

ويسهم استخدام تلك المنظومة إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات المرورية، دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم وأيضًا سداد المبالغ المطلوبة فقط، والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا والإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدي للخدمات الحكومية، والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين، مع إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.