مصدر أمني: التوك توك والتروسيكل يخضعان لقرار تركيب الملصق الإلكتروني

قال مصدر أمني، إن مهلة تركيب الملصق الإلكتروني تنتهي في 20 أكتوبر الجاري، ما يعني أن الوقت المتبقي 15 يومًا فقط، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء المهلة سيتم توقيع غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضح المصدر، مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات عقب انتهاء المهلة للمتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني.

وأكد المصدر أن جميع المركبات تخضع لقرار تركيب الملصق الإلكتروني، وتشمل السيارات والدراجات النارية بمختلف أنواعها (موتوسيكل وتروسيكل وتوك توك).

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك لاقتراب انتهاء المهلة المحددة والسابق الإعلان عنها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، بما يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

وتتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً، وإمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونياً، وذلك فى ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وتواصل وحدات المرور، استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير السيارات، بعدما شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.