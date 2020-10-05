صور.. "معا" يستعد لاستقبال 4300 أسرة من العشوائيات

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أنّ مشروع "معا" بنطاق حي السلام ثان لاستيعاب سكان العشوائيات اقترب من الانتهاء، وسيتم افتتاحه قريبا، إذ يضم أكثر من 4300 وحدة سكنية، على أن يتم نقل سكان بعض المناطق العشوائية إليها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحديدا الخطرة منها نهاية العام الحالي.

مشروع "معا" نقلة حضارية

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ مشروع "معا" في اللمسات الأخيرة وأوشك على الانتهاء بكل مراحله، موضحا أنّ المشروع يعد نقلة حضارية، ويشمل 3 مراحل، وجرى الانتهاء من إنشاء المباني السكنية للمشروع، والانتهاء من أعمال الطرق والمسجد.

ولفت إلى أنّ المشروع يضم خدمات متنوعة للمواطنين من منطقة حرفية ومدرستين وكنيسة وناد اجتماعي ومركز ثقافي متكامل و3 سينمات ومكتبة.

المشروع مقام على 60 فدانا

وأشار إلى أنّ مشروع معا لتطوير العشوائيات مقام على مساحة 60 فدانا بحي السلام ثان وأعمال البناء على 16.6% من مساحة الأرض، وباقي المساحة لتنفيذ الخدمات والطرق وأماكن الانتظار والمناطق الخضراء، ويضم مجمع سكني متكامل الخدمات لاستيعاب سكان بعض المناطق غير الآمنة بالقاهرة، وهو عبارة عن إنشاء 136 عمارة سكنية، فالمرحلة الأولى بها 34 عمارة تشمل 1104 وحدة سكنية، والثانية بها 102 عمارة سكنية تضم 3312 وحدة سكنية.

وأوضح أنّ المشروع به مستشفى ومدرسة تعليم أساسي وحضانة وناد اجتماعي، وحديقة أطفال ومركز تجاري وثقافي، وقاعات سينما وقاعة متعددة الأغراض ومركز خدمات حكومية.

وفي وقت سابق، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنّ القاهرة تشهد حركة تطوير عمراني كبرى حتى تعود كثلاثينيات القرن الماضي، وتنشد القيادة السياسية أن تكون القاهرة أفضل مدن العالم.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، أنّ التطوير لا يسير بشكل عشوائي، ولكن كل شيء يتم طبقا لخطة موضوعة ببرنامج زمني محدد ومضغوط: "إحنا بنعمل إعجاز في كل الإنجازات اللي بتتم في مصر، وجميع جهات الدولة بتعمل للوصول بمصر في 2030 بشكل تاني خالص".

وأوضح أنّ تطوير ميدان التحرير ومنطقة متحف الحضارة ومنطقة عين الحياة وعين الصيرة أظهرت كيفية تطوير تلك المناطق في مصر، وهو الهدف الذي تنشده القيادة السياسية: "مش عايزين الصورة قبل التطوير تكون موجودة تاني، وهننتهي من المساكن غير الآمنة السنة دي".

وأكد أنّه بعد الانتهاء من تطوير المساكن غير الآمنة العام الحالي، سيبدأ الصندوق وفق رؤية 2030 للتطوير والمخطط لها 318 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من 53 منطقة خدمت أكثر من مليوني مواطن على مستوى الجمهورية: "عايزين نوصل لـ2030 بشكل تاني خالص لمصر".