التنمية المحلية: تحويل 521 قيادة للتحقيق بسبب مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التننمة المحلية، إن البحيرة جائت في المركز الأول، ضمن إحصائيات الأكثر طلبا للتصالح في مخالفات البناء، تلتها محافظة القليوبية.

وأضاف "قاسم"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المنوفية قد تربعت لفترة طويلة على المركز الأول، ولكن حاليا شوهد كثرة عدد طلبات التصالح في كلا من البحيرة والجيزة والإسكندرية: "إحصائية أخر يوم الجيزة متصدرة المشهد، تلتها البحيرة ثم الشرقية"، موضحًا أن كثرة طلبات التصالح يدل على إيمان عدد كبير من المواطنين كون ذلك التصالح هو خير لهم مستقبلا، وفي صالحهم.

وأكد، أن محافظة القليوبية قامت بتخفيض الأسعار من 10% لـ50% على حسب الأحياء، وتتسم المحافظة بوجود تعداد كبير من القرى بها، والتي يصل سعر التصالح فيها للمتر 50 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك 521 قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، وتم إحالتهم للجهات المختصة، كما تم تحويل أعداد أخرى إلى أعمال إدارية دون التنفيذية بعد ثبوت ضلوعهم في ظواهر للفساد.

وتابع المتحدث باسم وزارة التننمة المحلية: "قطاع التفتيش شغال والتعاون مع الجهات الرقابية شغال على كل المستويات، ولا مواربة أو محاباة لكل فاسد، وبنتعاون مع أجهزة التحقيق بهذا الشأن".