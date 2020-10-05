3 علماء يفوزون بجائزة نوبل للطب 2020: اكتشفوا فيروس التهاب الكبد سي

قررت مؤسسة نوبل، منح جائزة نوبل في علم الفسيولوجيا أو الطب لعام 2020، إلى هارفي جي. التير، ومايكل هوتون، ووتشارلز إم رايس؛ "لاكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي".

تُمنح جائزة نوبل لهذا العام لثلاثة علماء قدموا مساهمة حاسمة في مكافحة التهاب الكبد الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية رئيسية تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم.

توصل هارفي جيه ألتر ومايكل هوتون وتشارلز إم رايس لاكتشافات أساسية أدت إلى التعرف على فيروس جديد، فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وقبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد A وB بمثابة خطوات حاسمة للأمام، لكن غالبية حالات التهاب الكبد المنقولة بالدم ظلت غير مبررة. كما توصل اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي لسبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن وجعل من الممكن إجراء فحوصات دم وأدوية جديدة أنقذت حياة الملايين.

تنظم مؤسسة جائزة نوبل حفلها الافتراضي الأول للجائزة منذ 76 عامًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، واستهلت إعلان الجوائز بجازة نوبل للطب أو الفسيولوجيا والتي لم يفز بها شخص أكثر من مرة، ولم يفز بها أيضًا أي مصري من قبل في ظل حصول 4 مصرين على جوائز نوبل في مجالات أخرى.

أرقام في جائزة نوبل للطب

110 جائزة نوبل مُنحت في علم وظائف الأعضاء أو الطب بين عامي 1901 و2019، ولم تُمنح في تسع مناسبات في أعوام 1915 و1916 و1917 و1918 و1921 و1925 و1940 و1941 و1942.

وحصلت 12 امرأة على جائزة الطب حتى الآن من بين 219 عالمًا حصل عليها، وكان عمر أصغر فائز بهذه الجائزة على الإطلاق هو 32 عامًا، حينما حصل فريدريك جي بانتينج على جائزة الطب لعام 1923 لاكتشافه الأنسولين، بينما كان 87 عامًا هو عمر أكبر حائز على نفس الجائزة، عندما حصل عليها بيتون روس عام 1966 لاكتشافه الفيروسات المسببة للأورام.

ومُنحت 39 جائزة طبية لفائز واحد فقط، و33 جائزة في الطب تشارك فيها اثنان، وتمّ تقاسم 38 جائزة في الطب بين 3 فائزين.

نظام الجائزة المشتركة في نوبل للطب

ينص النظام الأساسي لمؤسسة نوبل على أنَّه يجوز تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوي بين عملين، يعتبر كل منهما يستحق جائزة، إذا تمّ إنتاج العمل الذي يتم مكافأته بواسطة شخصين أو ثلاثة، وتُمنح الجائزة لهم بشكل مشترك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقسيم مبلغ الجائزة بين أكثر من 3 أشخاص.