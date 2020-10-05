توقعات بانخفاض إنتاج منجم السكري.. ومصدر: سلامة العاملين أهم

توقعت شركة "سنتامين" المالكة لمنجم السكري، الجمعة الماضية، انخفاض الإنتاج السنوي للمنجم، بعد أن أوقفت الشركة بعض عمليات التعدين السطحي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت "سنتامين"، إنه من المتوقع انخفاض إنتاج الذهب في الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 70 ألف أوقية (أونصة) من 120 ألف أوقية أنتجتها في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وأضافت الشركة، أنها ستخفض توقعاتها للإنتاج في 2020 التي تتراوح بين 510 آلاف أوقية و525 ألف أوقية من الذهب.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بمنجم السكري للذهب، إن سبب توقف عمليات البحث في هذا الجدار هو أن هناك هشاشة به، ما يؤثر سلبًا على نظام التعدين السطحي في صخور الجبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم إيقاف العمل حتى لا يتضرر العمال في حالة انهيار الجدار أو سقوط قطع منه، مشيرًا إلى توقف عمليات التعدين السطحي في هذه المنطقة، والتي كان من المقرر أن تبدأ خلال الربع الأخير من 2020.

وأشار إلى أن العمل مستمر في الجدران الأخرى بجانب المنجم المتواجد تحت الأرض.

وأوضح المصدر أنه سيتم عمل دراسة علي هذا الجدار لمعرفة مكان الهشاشة وتدعيمها، وبدء العمل في جزء بعيد عنها، ولكن بعد دراستها حتى لا يتضرر أي عامل.

وذكرت شركة "سنتامين"، أنها نفذت بالفعل تدابير لتثبيت الوضع في المنطقة المتأثرة، بينما ستستمر عمليات التعدين السطحي في المرحلة الرابعة شمال والمرحلة الخامسة شمال.

ولم يتأثر التعدين العميق في السكري ومستمر كما هو مخطط، وتُجرى عملية مراجعة لعمر الأصول في منجم السكري.

وأعلنت الشركة في وقت سابق ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما بينت الشركة توزيع أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بـ59.6 مليون قبل عام.