التنمية المحلية لـ"المواطن": خليك إيجابي وبلغ عن القهوة اللي تقدم شيشة

قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّ أي كافية أو مقهى يخالف الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وأي مقهى يسمح بتدخين الشيشة، سيتم غلقه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين نظرا لحظر تداول الشيشة بالمقاهي.

خليك إيجابي وبلغ عن الشيشة في المقاهي

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المواطن عليه دور كبير في مجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بأي تجاوزات أو سلبيات، قائلا: "علينا رفع شعار خليك إيجابي بين المواطنين، بحيث أي مواطن يرى مقهى يسمح بتداول الشيشة بين رواده، عليه الإبلاغ عن ذلك سواء بالاتصال بالحي التابع له أو إرسال رسالة أو صورة للمخالفة عليها عنوان المقهى المخالف إلى مبادرة صوتك مسموع، التابعة لوزارة التنمية المحلية وسيتم التحرك على الفور".

القضاء على الظواهر السلبية

وأشار إلى ضرورة القضاء على الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي مقدمتها السماح بالشيشة في المقهى، فأي إنسان يذهب لتدخين الشيشة في أي مقهى يسمح بذلك فهو عدو نفسه، ويرتكب جريمة في حق نفسه ووطنه، نظرا لتحذيرات وزارة الصحة من مخاطر الشيشة وكونها وسيلة لانتشار الفيروس بين الناس وغير مسموح بتداولها على المقاهي، خلال فترة انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ الضرر لا يقتصر على مدخن الشيشة، بل يمتد إلى رفاقه وأسرته بالمنزل.

على المواطن معاونة الحي لضبط المقاهي

وأكد أنّ وزارة التنمية المحلية دعت المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز أو تدخين شيشة في أي مقهى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على الفور، مطالبا المواطن بالإبلاغ والباقي علينا، لمعاونة الحي والمحافظة لضبط الأمر ومنع أي ضرر ينجم عن تداول الشيشة بين رواد المقاهي.

وفي وقت سابق، افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذي تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر في الفترة من 2 لـ6 أكتوبر الحالي.

ورصدت "الوطن" بعض الخدمات والتخفيضات التي يقدمها معرض "سوق مصر"، الذي تم افتتاحه أمس برعاية محافظة القاهرة، لتوفير مستلزمات الأسر والمدارس بتخفيضات تصل لـ50% وذلك داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، ويتميز المعرض بالآتي:

- تخفيضات في المنتجات تصل لـ50%.

- استمرار فتح المعرض أمام الجمهور حتى الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم السبت.

- المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

- المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء وبه كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.

- فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق ويتضمن عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة.

- ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات.

- ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية.

- معرض للمنتجات اليدوية "الخيامية والحلي" وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز.

- نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائري المعرض مسرحية من الساعة 7 إلى 9 مساءً.

- دعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي.

- عدم السماح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

وفيما يتعلق بأسعار بعض المنتجات والأدوات داخل المعرض فهي كما يلي:

- قلم سبورة بـ2.5 جنيه.

-لانش بوكس 20 جنيها.

- علبة قلم رصاص استيكة 9 جنيهات.

- بنطلون رجالي قماش 100 جنيه.

- 3 بولو شيرت 100 جنيه.

- بدلة كلاسيك 250 جنيها.

-بليزر رجالى 150 جنيها.

-2 سويت شيرت 100 جنيه.

- بلوزة 50 جنيها.

- 10 قطع جلاد 5 جنيهات.

- ألوان خشبية 12 لون 20 جنيها.

- علبة استيكه حمراء 20 جنيها.

- صلصال طين حجم كبير 17.50 جنيه.