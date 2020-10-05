المعهد القومي للحوكمة يختتم برنامج "السلوك القيادي وإدارة الأزمات"

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج السلوك القيادي وإدارة الأزمات لمستشاري النيابة الإدارية، والذي تمّ تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونادي مستشاري النيابة الإدارية في المجالات التدريبية والتأهيلية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنَّ برنامج السلوك القيادي وإدارة الأزمات يعتبر أول برنامج تدريبي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسادة مستشاري هيئة النيابة الإدارية، موضحة أنَّ البرنامج تمّ تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد ونادي مستشاري النيابة الإدارية في المجالات التدريبية والتأهيلية.

وأضافت أنَّ هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في مصر، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بأهداف البرنامج التدريبي السلوك القيادي وإدارة الازمات، أوضحت السعيد، أنَّ البرنامج يهدف إلي تعرف المشاركين بأهم النظريات القيادية داخل بيئة العمل ودور القيادة في مواجهة وحل الأزمات التنظيمية، إضافة إلى الفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنَّ محاور البرنامج التدريبي تتمثل في تعريف السلوك القيادي، النظريات التقليدية في السلوك القيادي، الصفات النموذجية المرتبطة بالإدارة، القيادة الرسمية وغير الرسمية، الاتجاهات الحديثة في القيادة، مفهوم وأساسيات الثقة بالنفس، تعريف إدارة الأزمة، الفرق بين إدارة الأزمات، والإدارة بالأزمات، دورة حياة الأزمة ومراحل إدارتها، إلى جانب أساليب إدارة الأزمات، خصائص ومواصفات القائد الإداري أثناء الأزمة، فضلًا عن مسئوليات القائد الإداري في أثناء الأزمة، أسس تعامل القائد الإداري مع الأزمة واستراتيجية مواجهتها، بالإضافة إلى القيادة الإبداعية وإدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي، أوضحت أنَّ البرنامج استهدف السادة مستشاري ورؤساء النيابات بهيئة النيابة الإدارية، لافتة إلى أنَّ البرنامج استمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 3 أكتوبر إلى 5 أكتوبر.

يُشار إلى أنَّ بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونادي مستشاري النيابة الإدارية في المجالات التدريبية والتأهيلية يهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال نشر الثقافة والعلم من خلال تدريب وتطوير القدرات البشرية وما يتضمنه ذلك من عقد مؤتمرات وندوات والحلقات العلمية في مجالات إدارية وقيادية، وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة.