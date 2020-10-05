إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي لـ7 فئات

تقدم وزارة الصحة والسكان ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، خدمة استخراج البطاقة الصحية لتأمين تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج لملايين المصريين.

وتقدم "الوطن" شرحا تفصيليا لاستخراج بطاقة التأمين الصحي، لجميع الفئات المجتمعية، سواء العاملين بالقطاع الحكومي، أو الخاص، أصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

اجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الحكومي

ـ استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة للحكومة وللشركة بالنسبة للقطاع العام.

ـ صورة من قرار التعيين أو خطاب مختوم ومعتمد بشعار الدولة موضحا به رقم قرار التعيين وتاريخه.

ـ الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي وتكون نتيجة الكشف "لائق طبيا"، ويتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي بقسم استخراج البطاقات للتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ يتم ذلك للمعينين بعد 30 / 6 / 1983 للحكومة والقطاع العام بعد 1/6/1974.

ـ صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

ـ الرقم التأميني.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع العام

ـ تطبيق ذات الإجراءات السابقة للقطاع الحكومي، وختم استمارة حصر المنتفعين من التأمينات الاجتماعية أيضا لإثبات سداد التامين الصحي.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للعمالة المؤقتة

ـ استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي، على أن يتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ صورة من عقد العمل، على أن يكون محددا به المدة المقررة للتعاقد مع العامل وصاحب العمل معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ مفردات المرتب معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ الرقم التأميني.

ـ صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الخاص

ـ استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بخاتم شعار الدولة ومن التأمينات الاجتماعية.

ـ الكشف الطبي، على أن يكون لائق طبيا، ويتم بلجان التأمين الصحي، وتقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية وللمعين بعد 1/8/1980.

ـ الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.

ـ صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للأرامل

ـ استمارة ت.ص 101 (ب) الخاصة بالأرامل.

ـ صورتان شخصيتان معتمدتان ومختومتان بمعرفة جهة ربط المعاش.

ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين لأصحاب المعاشات

ـ استمارة ت.ص 101 الخاصة بالمعاشات.

ـ صورتان شخصيتان معتمدتان ومختومتان بمعرفة جهة ربط المعاش.

ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للمرأة المعيلة

حال وجود المنتفعة بقاعدة البيانات الخاصة بالهيئة والواردة من الشؤون الاجتماعية يتم استخراج البطاقة وفقا لما يلي:

1ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة الشؤون الاجتماعية.

ـ إرفاق صورتين شخصية معتمدة ومختومة.

ـ أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

ـ الرقم التأميني.

ـ سداد قيمة الاشتراك السنوي 1% من قيمة المعاش.

ـ قيد عائلي للسيدات اللاتي لم يتجاوزن 60 عاما.