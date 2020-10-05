للعام الثاني.. جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومي

أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة الجامعة في المنافسة على جائزة التميز الحكومي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وشهد عام 2019 إطلاق النسخة الأولى من المسابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسعي لتحقيق محاور خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال ورشيد، يساهم بدوره في تحقيق التنمية، ويعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات.

وتأتي جائزة التميز الحكومي في إطار التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التخطيط.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات اليوم الاثنين، إلى أن النسخة الثانية من المسابقة تتضمن سعى جامعة أسيوط للمشاركة في كافة مجالات التنافس، والتي تشمل جائزة المؤسسة المتميزة، وجائزة الإبتكار والإبداع، وجائزة القيادة المتميزة، وجائزة أفضل موظف، وجائزة أفضل فريق عمل، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد فوز الجامعة بجائزتين ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تلقى رئيس الجامعة تقريراً من مصطفى حسن، أمين عام الجامعة المساعد، والمشرف على إدارة التطوير والجودة، عن توجه وفد من منسقي الجامعة إلى مقر وزارة التخطيط، برئاسة محمد عباس، مدير إدارة التطوير والجودة.

يضم الوفد كلاً من "عمر علي، ومحمد محيي الدين، وعصام عبد الحكيم"، وذلك لمناقشة ترشيحات الجامعة للجوائز المعلنة، والتي بدأت إدارة التطوير والجودة بالجامعة استقبال أوراق الراغبين في الترشح، طوال شهر أكتوبر الجاري.