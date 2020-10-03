جامعة أسيوط تكرم الأطقم العاملة في مجابهة كورونا غدا

يشهد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، غدا الأحد، حفل تكريم الأطقم العاملة في مجابهة فيروس كورونا، الذين شاركوا في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات العزل، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر، بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة، بالمبنى الإداري في تمام العاشرة صباحا.

وقال الدكتور محمد مصطفى متولي، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية ورئيس المؤتمر، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمته الأطقم العاملة في مجابهة فيروس كورونا من واجب إنساني وطبي تجاه المرضى طوال فترة العزل ولجهودهم في توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.

فيما أشارت الدكتورة لمياء شعبان، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة المنظمة، إلى أن التكريم يشمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، ونائبها وعدد من أعضاء اللجنة، مديري مستشفيات العزل بأسيوط، أعضاء مكافحة العدوى والترصد، أطقم التمريض وهيئة الإسعاف، والإداريين والعمال والفنيين بمستشفيات العزل، هذا إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين قاموا بتقديم الخدمة العلمية أونلاين خلال الجائحة.