كمال عامر: أرواحنا فداء لبلدنا ومصر يعاد بناؤها من خلال قيادة شريفة

قال اللواء كمال عامر، قائد الجيش الثالث الميداني، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تنمية سيناء كانت أمانة في أعناقنا، مشيرا إلى أنه: "مع تحرير أرضها نأمل أن تكون هذه الأرض الطيبة التي روتها دماء شهدائنا مجال خصب لشعبها الأبي العظيم لينعم بالتنمية، والرخاء والأمن الذي حققته حرب أكتوبر".

وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن روح أكتوبر عظيمة جدا، وتتفجر لدى الشعب المصري وقت اللزوم: "الشعب المصري عندما تتفجر طاقاته، يصبح المستحيل ممكنا، وأحيانا يكون الشعب المصري خامدا، ولكن هذه ليست الحقيقة، والجنود والضباط والمدنين جميعهم عظماء وأقوياء، ويستطيعوا أن يتحملوا الصعاب الكثيرة ويبنوا بناءا عظيما لم تقوم به دولة أخري".

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن شعب مصر عظيم ويستحق الكثير والكثير: "فمصر الغالية عظيمة العطاء وإرادة التغيير والبناء، فنحن نرى الآن بعد فوات 47 عاما على حرب أكتوبر، أن مصر يعاد بناؤها من خلال قيادة شريفة، وقلب مصريين، وكل شبر فى البلد يعتز بمصريته".

وأضاف اللواء كمال عامر: "تعلمنا أن نقدم أرواحنا فداء لبلدنا لأنها رخيصة جدا في سبيل أمن شعبها وسبيل أرضها"، وأقدم الشكر والعرفان للجندي المجهول الذي هجم، وهو يقول الله أكبر، ويرفع علم مصر وجاءت رصاصة له وأصابت يديه، ولكنه وهب روحه لله وللوطن في شهر رمضان الكريم، وكان حريصا على بلده".