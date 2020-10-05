المهن الطبية يخاطب "الإسكان" لتخصيص 15 فدانا بالعاصمة الإدارية

خاطب الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإنشاء مقر إداري للاتحاد وقاعة مؤتمرات، ونادي اجتماعي ومستشفى، تماشيا مع سياسة الدولة في نقل جميع الخدمات إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح "خيري" فى خطابه، أن التأكيد على رغبة الاتحاد في إنشاء مقر إدارى له بالعاصمة الإدارية، يأتي انطلاقا من هدفه في خدمة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين"، الذي بلغ عددهم حوالي 700 ألف عضو وأسرهم.

وطالب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزير الإسكان، بدراسة هذا الطلب من كافة النواحي، وإخطار الاتحاد بمكان القطعة والشروط المالية والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة، في حال الموافقة على الطلب، في ضوء أن الاتحاد كيان خدمي نقابي، لا يهدف إلى أى نوع من الأرباح.

كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، على دفعتين، 1000 جنيه كل 6 أشهر؛ لمن هم ما زالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبله، على أن يكون حكومي فقط سواء مدارس أو جامعات.

أما الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على تلك الإعانة، فهي:

1- استمارة (أ / ن) من النقابة.

2- أصل شهادة ميلاد الأبناء.

3- مفردات مرتب العضو + الزوج.

4- شهادة قيد من المدارس أو الجامعات.

5- صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.

6- خطاب من البنك برقم حساب للعضو من بنك "مصر – الأهلى – الأسكندرية".