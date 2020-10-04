الوزير: مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر سينقلان 650 ألف راكب يوميا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن أعمال تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر يسيران وفقًا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه، وأن أعمال التنفيذ بدأت على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم البدء في الأعمال المدنية وتصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتي تشمل تدشين خط الإنتاج، وبدء التصنيع وشراء التجهيزات والتركيبات.

وقال وزير النقل لـ"الوطن"، إنَّ إجمالي أطوال مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر 96 كم، بواقع 34 محطة، حيث أن المونوريل سينقل نحو 650 ألف راكب يوميا، مؤكّدًا أنَّ المونوريل من وسائل النقل الحديثة والمتطورة، وسيعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب.

وأوضح وزير النقل، إلى أنَّ مورنوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ من ستاد القاهرة حتى مدينة العدالة شرق العاصمة الإدارية الجديدة، بينما مونوريل 6 أكتوبر يبدأ من محطة الخط الثالث للمترو "وادي النيل" وحتى مدينة أكتوبر الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى إدخال أحدث وسائل النقل في مصر لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم شحن الدفعة الأولى من قطارات المونوريل بإجمالي قطارين خلال سبتمبر 2021، وكذلك المخطط الزمني الخاص بنظم الإشارات ومعدات التشغيل والبوابات الإلكترونية، وورشة القطارات ومخطط توطين صناعة المونوريل في مصر من خلال إقامة مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج عربات المونوريل الخاصة بمونوريل 6 أكتوبر، وكذلك نقل الخبرات من شركة بومباردييه أحد الشركات التي ستقوم بتنفيذ أول مونوريل في مصر، إلى المهندسين المصريين من خلال تدريبهم في مصانع الشركة بالخارج أو في مصر تحت إشراف خبراء الشركة الأجنبية المتواجدين في مصر لتنفيذ المشروع.

ونوها الوزير، إلى أن أهمية أن يتم تنفيذ هذه المخططات الزمنية بكل دقة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروعين في تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الإدارية، لا سيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، لافتا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.