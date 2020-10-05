شعراوي: نتعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة مشروعات حرفية وأسواق حضارية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تعاون الوزارة مع "الأوقاف"؛ لإنشاء عدد من المدن الحرفية والمهنية، والأسواق الحضارية، على شاكلة مدينة الحرفيين بالغردقة، وسوق الخميس بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ومول الوادي الجديد بـ"الخارجة"، وبعض المشروعات الأخرى بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة في بعض المحافظات، خلال الفترة الجارية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تمت مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والأوقاف، في ما يخص إنشاء مدن للسيارات ودراسة توفير قطع أراضٍ لذلك، مضيفا أن الوزارة تتعاون مع "الأوقاف" ممثلة في هيئتها، ومحافظة القاهرة في تأجير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية، للباعة الجائلين الموجودين في محيط مستشفى المطرية العام.

وأكد "شعراوى" أن تلك الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة وبقيمة إيجارية ميسرة، مراعاة من وزارة الأوقاف والهيئة التابعة لها، للبعد الاجتماعى والظروف الراهنة، وللتيسير على الباعة الجائلين، على أن تقوم محافظة القاهرة بإدارة هذه السوق، وتحصيل المبالغ الإيجارية المستحقة.

كما استعرض الوزيران خريطة افتتاحات المساجد الجديدة، التى شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، والأخرى المقبلة، وتخصيص قطع أراضٍ للبدء فى إقامة بعضها، بجانب المرحلة الثانية التي تعتزم "الأوقاف" بثها لسوق محافظة البحر الأحمر، ودراسة إنشاء أسواق مماثلة بالمحافظات، خاصة "محافظات القاهرة الكبري".

حملات نظافة

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم الاتفاق على استمرار تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأوقاف؛ للقيام بحملات النظافة وتعقيم المساجد، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف، وعدد كبير من محافظات الجمهورية، سواء في المشروعات الاستثمارية أو المساهمات الاجتماعية وغيرها، في العديد من المجالات، والتي تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، مشيدا بجهود الأخيرة في إحلال وتجديد وصيانة وبناء عدد كبير من المساجد خلال السنوات الأخيرة.

وخلال اللقاء تسلم اللواء محمود شعراوي نسخة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من وزير الأوقاف، وأشاد بمضمونها، مؤكدًا أهمية نشرها على نطاق واسع لما لها من إسهام كبير فى بناء الوعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والذي يعتزم توزيعه على أئمة المساجد والمدارس والجامعات.