شمال سيناء تحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد

احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكري السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بوضع أكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وأكد المحافظ أن السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا في تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة.. مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية علي ما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلي ربوع المحافظة.. مؤكدا القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بفضل تعاون المواطنين مع القوات المسلحة والشرطة.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم..مقدمًا التحية لكل من سالت دمائهم علي ارض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

أشار المحافظ إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بناء علي توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.