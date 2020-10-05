"القباج": الانتهاء من قانون الضمان لعرضه على البرلمان الدورة المقبلة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي ومراجعة المسودة الخاصة به، على أن يتم عرضه في الدورة البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وإحدى الأكاديميات، لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ومحمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت "القباج"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا كبيرا مع القطاع الخاص، كما أن بعض المستفيدين من الدعم النقدى المشروط سيعرض عليهم بعض فرص العمل الملائمة لهم بالتعاون، وفي حالة رفضه للعمل سيعرض عليه مرة أخرى فرصة عمل تتلاءم معه، وحال رفضها للمرة الثانية سيتم خروجه من الدعم النقدي.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة، إذ يصل عدد المستفيدين حاليا إلى 3.6 مليون أسرة، وبنفس الموازنة من الدولة، وهي 18.5 مليار جنيه سنويا، مع استكمال هذه الموازنة من المجتمع المدني.

وأكدت "القباج"، أنه تم تنقية برنامج الدعم النقدي على مدار السنوات الماضية، وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدي، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، مشددة على أن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.

وفي السياق ذاته، تتواصل وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال؛ لفتح مجالات تدريب، وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة، بمعايير جودة محددة، وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.