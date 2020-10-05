"التضامن": زيادة عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 4 ملايين أسرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة؛ إذ يصل عدد المستفيدين حاليا إلى 3.6 مليون أسرة، وبنفس الموازنة من الدولة، وهي 18.5 مليار جنيه سنويا، مع استكمال هذه الموارنة من المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ومحمد عشماوي، نائب رئيس البنك.

خروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدى

وأكدت نيفين القباج، أنه تم تنقية برنامج الدعم النقدي على مدار السنوات الماضية، وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدي، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، مشددة على أن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.

وشهدت وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم، أول تعاون بين البنك وأكاديمية السويدي الفنية، لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والبنك والأكاديمية، بمقر الوزارة.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ وإيمانا بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني، وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني؛ ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري، والسعي إلى الوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع.

وفي السياق ذاته، تتواصل وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال؛ لفتح مجالات تدريب، وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة، بمعايير جودة محددة، وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.