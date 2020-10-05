مفتي الجمهورية يهنئ العاهل السعودي باستئناف رحلات العمرة

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والمملكةَ العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة بدء استئناف رحلات العمرة مرة أخرى، وخدمة ضيوف الرحمن.

وثمّن مفتي الجمهورية، حرص المملكة على إقامة شعيرة العمرة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمها بهذه الصورة المشرفة.

وأشاد المفتي في بيانه اليوم، بجهود خادم الحرمين الشريفين والمملكة في خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، إذ وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مكتبات وشاشات إلكترونية تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية.

كما أشاد مفتي الجمهورية، بتوفير المملكة للمعتمرين وضيوف الرحمن خدمة تحميل أكثر من 173 كتابًا علميًّا بجميع اللغات، و255 مادة صوتية من المكتبة الإلكترونية بمختلف العلوم الشرعية، وبينها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة عبر الأجهزة الذكية، تضمنت توعية المعتمرين بجميع المواقيت وأماكن حضورهم بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية، تزامنًا مع استئناف توافد المعتمرين للمواقيت اليوم إثر السماح بعودة العمرة تدريجيًّا في ظل جائحة كورونا.

وقال مفتي الجمهورية، إنّ خادم الحرمين الشريفين وقادة المملكة لا يدخرون جهدًا في خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن. وثمَّن فضيلته المجهودات المبذولة، والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم أشكال المساعدة لضيوف الرحمن، حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبات بأمان تام، مع توفير الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل، أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية، الشرور كافة، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.