ترشيح المتفوقين بدور الرعاية الاجتماعية للحصول على منح "السويدي"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول بين البنك وأكاديمية السويدي الفنية، بهدف تمويل المصاريف الدراسية لطلاب الأكاديمية.

قام بتوقيع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، في حضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء ادارة مؤسسة السويدي إليكتريك.

أكدت "القباج"، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفني ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى أن هذا التعاون مثال للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب في المجال الفني.

وأوضحت، أن هدف البروتوكول هو توفير منح وتمويلات ميسرة لطلبة الأكاديمية لتمويل المصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بأكاديمية السويدى الفنية بعائد 6.5%، على أن يقوم العميل (ولي أمر الطالب) بتسديد هذا القرض خلال فترة الدراسة.

وأضافت "القباج"، أنه في إطار دور وزارة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بأبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، سيتم ترشيح المتفوقين منهم للحصول على منح من البنك للتعليم بأكاديمية السويدي الفنية.

وفي ذات السياق أكد "عشماوي"، أنه ايمانا من البنك بأهمية منظومة التعليم المهني لقدرته على خلق الملايين من فرص العمل الفعالة، تم توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية، نظرا للدور الذي تقوم به من تطوير التعليم المهني من خلال المزج بين المناهج الدولية والمناهج الداخلية والتدريب العملي، للمساهمة في خلق جيل قادرعلى العمل بشكل احترافي ولديه القدرة علي مواكبة التطور في سوق العمل، موضحًا أن التعاون مع أكاديمية السويدي جاء لما تتمتع به من توفير برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكر المتصلة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي وفقًا للمعايير الدولية، مع التركيز على المهارات والكفاءات وبناء الشخصية مما يُسهِم في تَحقيق توفير برنامج للتدريب العملي في مصانعها المتخصِّصة، وبرنامج تحفيز العمالة، الذي يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

وأضاف "عشماوي"، أن البنك سوف يقدم تمويلا للمصروفات الدراسية لعدد 350 طالبا من موارد البنك بمحفظة إجمالية 52 مليون و500 ألف جنيه لتمويل المصروفات الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بعائد 6.5% وبدون مصاريف إدارية وتصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات، ويصل متوسط قيمة القرض 30 ألف جنيه بحسب تكلفة تعليم المرشحين بواقع 10,000 جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات ويتم احتساب القسط الشهرى للعميل ابتداء من الشهر التالي، لتسجيل القرض بالبنك هذا بالإضافة الي منح بوليصة تأمين علي الحياة للطلبة، وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة ويستحق عنها العوائد التراكمية في نهاية مدة التعليم بالأكاديمية.

وتعليقًا على توقيع اتفقاية التعاون، صرح المهندس أحمد السويدي: "إننا نؤمن أنّ التعليم هو حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومزدهر، لذلك نركز جهودنا في السويدي إليكتريك لدعم التعليم بشكل كبير.

وأضاف، أن هذا التعاون المُثمر مع بنك ناصرالاجتماعى يؤكد على سعينا الدائم نحو تطوير منظومة التعليم من خلال إتاحة الفرص التعليمية لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية".

ومن جانبها، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية: "إننا ملتزمون بدعم التعليم والتدريب الفني في مصر ونهتم في بالأكاديمية بجودة التعليم وتقديم أفضل المزايا لطلابنا التي تساعدهم على الالتحاق بالأكاديمية".

جدير بالذكر أن أكاديمية السويدي توفر لطلابها العديد من المزايا من ضمنها الشهادات الدولية، المنح الدراسية، الزى المدرسي، الانتقالات، التأمين الطبي، بالإضافة الى هذا التعاون، الذي سيساعد بشكل مباشر لاستيعاب وخدمة عدد أكبر من الشباب.