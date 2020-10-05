عاجل..البيت الأبيض: متفائلون بمغادرة ترامب المستشفى اليوم

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، إن صحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية، قائلًا "ما زلنا متفائلين بمغادرة المستشفى اليوم"، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وقال الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، إنه كان لدى الرئيس أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أنه كان يعاني يوم الخميس من ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن الرئيس يواصل التحسن، مضيفًا أن ترامب تعرض لارتفاع في درجة الحرارة صباح الجمعة وتراجع في مستوى الأكسجين، منوهًا إلى أن الرئيس سيعود إلى البيت الأبيض اليوم أو بعد غد.

وأكد الفريق الطبي المشرف على ترامب: "الرئيس لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا ضيق بالتنفس حاليًا".