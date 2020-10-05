صحة ترامب ترفع أسعار النفط وتُخفض الذهب

تسببت تصريحات الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بإمكانية خروجه من المستشفى اليوم أو غدًا بعد تحسن حالته جراء الإصابة بفيروس كورونا، فى التأثير بالإيجاب على أسعار النفط، والتي ارتفعت بنسبة أكثر من 2%، فيما أثرت سلبًا على أسعار الذهب بالانخفاض.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا، موضحًا أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازى.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الذي أثار ذعرًا على نطاق واسع في الأسواق.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، إذ ربح 84 سنتًا، بما يعادل 2.1%، وفق "رويترز".

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا، أو 2.5%، إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4%، الجمعة بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.

وما أسهم في تراجع الأسعار مخاوف زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محللين قالوا إنَّ صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

وقال أفتار ساندو مدير شؤون السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: "أعتقد أن الأمر يتعلق بتحسن صحة الرئيس الأمريكي، كان هناك الكثير من التقارير المتضاربة بشأن صحته خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بصفة عامة في تحسن".

وأضاف ساندو: "قد يعود للعمل قريبا"، مشيرا إلى أن المستثمرين قلقون حيال توقف خطة التحفيز المالي بالولايات المتحدة التي قد تسهم في تعافي الطلب على النفط.

وتدعمت الأسعار أيضًا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، زيادة في إنتاجها لقرب 3 أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.

فيما انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، بعدما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "يستجيب جيدا" لعلاج مرض "كوفيد-19". والإشارات التي صدرت عن تحسن صحة ترامب رفعت المعنويات في الأسواق، مما أدى إلى سحب أموال من المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات التوتر والأزمات.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1897.10 دولار. ومع ذلك، فإن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة ستظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

وقال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود إلى البيت الأبيض اليوم، لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون مقلقة.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2302.14 دولار.