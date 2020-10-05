مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا بـ18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (تزوير أوراق رسمية- تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهرب جمركي- استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي)، مُتهم فيها (9) أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا (18500616 جنيه- 280 ألف دولار أمريكي).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.