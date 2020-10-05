هدوء بانتخابات النواب في إهناسيا.. 7 مرشحين يتنافسون على مقعد الدائرة

تشهد الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا، والتي خُصص لها مقعد وحيد بمجلس النواب حالة من الهدوء، في الانتخابات المقرر إقامتها أيام 24 و25 من الشهر الحالي داخل مصر، في ظل غياب المرأة عن الترشح بالدائرة، ومنافسة لمرشح حزب مستقبل وطن مع رئيس حزب صوت الشعب، والمستقلين.

ويتنافس على مقعد الدائرة الواحدة 7 مرشحين بينهم، سيد محمد سيد، مرشح حزب مستقبل وطن، والذي كثف من الدعاية الخاصة به في أغلب شوارع وطرق قرى ومدينة إهناسيا، كذلك عقد عدد من اللقاءات بالوحدات الحزبية بالمركز، إضافة إلى عقد لقاء تنظيمي كبير بمشاركة قيادات الحزب ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والشخصيات العامة، وتناول المؤتمر كيفية حشد المواطنين للتصويت لصالح القائمة الوطنية ومرشح حزب مستقبل وطن، في ظل دعم نائب الدائرة الحالي الدكتور علي بدر، والذي انضم للقائمة الوطنية من أجل مصر، عن حزب مستقبل وطن.

ويدخل المنافسة بقوة اللواء شرطة بالمعاش سامي توفيق كامل، مستقل، والذي يسعى لكسب العائلات وتأييدهم له من خلال عدة جولات ولقاءات، كذلك أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، والذي يعتمد على أعضاء الحزب في تأييده وأبناء قريته، وخدماته السابقة في دعمه، كذلك اللواء محمد كساب، النائب الحالي عن الدائرة وعضو حزب مستقبل وطن المستقيل، معتمدًا على ما قدمه خلال الفترة البرلمانية السابقة، ودعم أهالي الدائرة له وعلاقاته المتشعبة.

ولم تخلو المنافسة على المقعد ذاته من المرشحين الشباب وهم هشام عبد العظيم، والذي يسعى لكسب أصوات الشباب بل الاعتماد عليهم بشكل أساسي في حملته الانتخابية، كذلك الحال للمرشح مجدي عمر، وعمر عبد العزيز توفيق، في ظل غياب للمراة عن الترشح بالدائرة.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.