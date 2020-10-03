"التخطيط": 540 مليون جنيه لتنمية "بني سويف" في 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة بني سويف، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام المالي 2021/2020.

وقالت الوزارة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن: "من خطة العام المالي القادم 2020/2021 تستحوذ محافظة بني سويف على 540 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية".

وأشارت الوزارة إلى كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف كأحد أهم المعالم هناك، حيث قالت إنه الأقدم في العالم ويقع شرق محافظة بني سويف ويبعد عن القاهرة بنحو 200 كيلو متر ويعد أقدم محمية في العالم بعد أن أعلن رسميا محمية طبيعية في عام 1992.

ولفتت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الكهف يمتلأ بتراكيب جيولوجية تعرف بالهوابط والصواعد من حجر الالباستر تتخذ أشكال رائعة، ويمتد داخل الأرض لمسافة 700 متر حيث يصل لعمق 15 مترا ويبلغ اتساعه نحو 15 متر وهو مكون من ترسيبات كلية في أشكال مختلفة عن بعضها البعض.

وتابعت "الوزارة": "كما يعتقد الجيولوجيون أنه يوجد كهف آخر تحت كهف سنور ولكن لم يكتشف بعد، جاء اكتشاف كهف وادي سنور قبيل الصدفة وذلك في عام 1992 عندما كان عمال المحاجر ينقبون عن الرخام في تلك المنطقة وأثناء تفجيرات البحث اكتشفوا كهف وادي سنور، وقد قدر علماء الجيولوجيا أن الكهف يرجع إلى العصر الأيوسي الأوسط ويقترب عمره من 40 مليون سنة ليتم إعلانه كمحمية طبيعية في عام 1992".

وواصلت الوزارة على صفحتها بـ"فيسبوك": "اكتشف العلماء أن التكوينات الطبيعية للكهف نادرة جدًا مما جعل له أهمية عالمية ولندرته أصبح مزارًا عالميًا ثقافيًا وعلميًا للباحثين والدارسين في علم الجيولوجيا، وقد تم اكتشاف سد أثري من العصر الروماني يبعد عن الكهف بنحو 2.5 كيلو متر جنوب شرق كهف وادي سنور".

وتعد وزارة التخطيط تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.