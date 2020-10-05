أجراس كنائس بني سويف تدق احتفالاً بنصر أكتوبر في "ساعة الصفر"

أكد "الأنبا غبريال"، أسقف بني سويف، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، أن أجراس الكنائس ستدق غداً، في مشاركة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتنفيذاً لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة الشعب المصري فرحة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.

وقال أسقف بني سويف، في تصريحات اليوم الاثنين، إن أجراس الكنائس في مختلف أنحاء الإيبارشية، والتي يوجد بها أجراس، ستدق في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بعد ظهر غد الثلاثاء، في إشارة إلى "ساعة الصفر"، التي بدأت فيها حرب أكتوبر المجيدة.

ووجه "الأنبا غبريال" التهنئة إلى كافة قيادات المحافظة بهذه المناسبة، والتي حرر فيها الجيش المصري العظيم أرض سيناء، وأعاد الكرامة لمصر، وقضي على مقولة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر"، وهي المعركة التي اختلط فيها دماء الأقباط والمسلمين، من اجل إعادة كافة الأراضي المصرية المغتصبة.

وكان الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمنت البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية، وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

ونظم أهالي بني سويف احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مساء الجمعة الماضي، شارك فيها الآلاف، حيث توافدت الأسر والشباب حاملين أعلام مصر، وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات.

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية داخل الميدان الرئيسي بالمحافظة، رافعين علم مصر وصور الرئيس السيسي، على أنغام الأغاني الوطنية، معربين عن تأييدهم للدولة وللرئيس.