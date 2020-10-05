"الطيران" تمهل شركة خاصة 10 أيام لتصحيح الملاحظات وإلا وقف تشغيلها

أمهلت سلطة الطيران المدني المصرية شركة طيران خاصة 10 أيام لتلافى الملاحظات التي أظهرتها تفتيش لجنة أعضاء السلامة الجوية بالهيئة بخصوص مقومات التشغيل الآمن والسلامة الجوية، وإلا ستتخذ السلطة قرارات بتعليق شهادة تشغيل الشركة وشهادة الصيانة والخدمات الأرضية.

وكشف التقرير الذى تنفرد "الوطن" بنشره عن وجود العديد من الملاحظات التي تؤثر على عملية التشغيل وعلى السلامة الجوية، منها أن الطيارين وأطقم الضيافة انتهت مدة سريان رخص الطيران الخاصة بهم باستثناء 2 فقط، رغم حصولهم على امتداد لسريان الرخص من سلطة الطيران المدني من قبل، وكذلك انتهاء التدريبات الأرضية للطيارين والضيافة الجوية، كما أن جميع الطيارين فاقدين للياقة الفنية للطيران، حيث مضى على أخر طيران لهم أكثر من 3 شهور.

وأضاف، أن الهيكل الإداري للشركة غير مكتمل، كما أن الاعتماد المبدئي لمدير السلامة الجوية بالشركة منتهي منذ شهر مايو الماضي، وهو المسئول الأول عن السلامة الجوية بالشركة، فضلا عن عدم وجود أطقم فنية كافية لتشغيل الطائرات.

وأوضح التقرير، أنه فيما يخص صلاحية المعدات بالشركة، تبين عدم وجود عمالة كافية بالشركة، حيث أن محطة الشركة بالقاهرة بها 23 معدة، فيما أن عدد العاملين بها يبلغ 10 فقط، مقسمين على النحو التالي: 4 سائقين و4 عمال و1 فني كهربائي ومهندس صيانة، كما لا توجد عمالة كافية بمحطات الشركة بشرم الشيخ والغردقة.

وشهدت الفترة الماضية تقدم عدد من قيادات الشركة باستقالتهم، اعتراضًا على وجود مخالفات، أبرزهم مدير الجودة وكبير المفتشين بالشركة، وكانت الشركة تم منعها من الطيران الى دول الاتحاد الأوربي.

يشار إلى ان شركة الطيران الخاصة تسلمت تلك الملاحظات نهاية الشهر الماضي.