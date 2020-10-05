ماهر عصام.. كثير من الظهور قليل من الحظ

ربما ناله بعض من الحظ مقارنة بأبناء جيله، فرغم مشواره الفني القصير إلا أنَّه استطاع مزاحمة الكبار والمشاركة في أعمال فنية مهمة سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، فقد بدأ الفنان الراحل عصام ماهر مشواره الفني مبكرًا وتحديدًا وعمره لم يكمل السنوات الست، ليقضي 33 عامًا في محراب الفن، ويقدم لجمهوره مشاركات فارقة، حتى غادر الحياة قبل أن يكمل عامه الأربعين.

ولد الفنان ماهر عصام في مثل هذا اليوم الموافق 5 أكتوبر في عام 1979، بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، كانت بدايته الفنية منذ أن كان طفلًا، حينما جسد شخصية الطفل "بلية" في فيلم "فوزية البرجوازية" عام 1985، ليقدم بعد ذلك عددًا من الأفلام والمسلسلات حتى جاءته فرصته المميزة والهامة في مشواره الفني حينما قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس" عام 1986.

كانت خطوته التالية في طريق النجاح السينمائي في العام التالي 1987 حينما وقف الطفل ماهر عصام، أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى" مجسدا دور الطفل، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وارتبط به الجمهور بشكل كبير، وفي العام نفسه قدم فيلم "التعويذة" أمام الفنانة يسرا والفنان محمود ياسين، وظل الفنان ماهر عصام يقدم عددًا من الأعمال الفنية بالسينما والدراما التلفزيونية حتى نضوجه ووصوله لمرحلة الشباب، والتي تعاون خلالها مع عدد كبير من الفنانين والمخرجين، فشارك مع يوسف شاهين في أفلام "الآخر، هي فوضى، وسكوت ح نصور"، كما شارك في مسلسل "الجماعة" الجزء الأول عام 2010، وفيلم "صرخة نملة" للمخرج سامح عبد العزيز.

وغاب عن الساحة الفنية ماهر عصام لمدة عامين حتى عاد في عام 2012 للتعاون مرة أخرى مع الفنان عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" والذي جسد من خلاله شخصية "توبة"، كما شارك الفنان محمد رمضان في فيلم "قلب الأسد" عام 2013 والذي حقق نجاحا تجاريًا كبيرًا.

ولكن القدر لم يمهل الشاب ماهر عصام كثيرًا وانتهى مشواره الفني بشكل سريع ليرحل عن عالمنا في 17 يونيو عام 2018 عن عمر ناهز الـ39 عامًا، ويبلغ رصيد الفنان ماهر عصام قدم خلال مشواره الفني القصير ما يقارب الـ100 عمل فني، كان آخرها مشاركته في فيلم "قرمط بيتمرمط" من بطولة الفنان أحمد أدم والذي عُرض بعد وفاته.