محافظ شمال سيناء: أهالي المحافظة والمسئولين في مهمة مقدسة لحماية الوطن

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أهالي المحافظة والمسئولين يحملون على عاتقهم مهمة مقدسة لحماية البوابة الشرقية لمصر.

وأكد المحافظ فى لقائه مع شيوخ وزعماء القبائل، اليوم، أن أهالى سيناء قدموا الكثير لدعم القوات المسلحة، كما بذل أجدادهم جهودًا كبيرة، سطرها التاريخ لحماية الوطن والحفاظ على الأرض المقدسة: "كل بيت فى مصر قدم شهيدا فى مختلف الحروب التى دارت على أرض سيناء منذ عام 1948 حتى 1973".

وتابع: "نسير بمبدأ، يد تبنى ويد تحمل السلاح.. فلا زلنا نحارب الإرهاب، تزامنًا مع العمل في مشروعات التنمية وفقا للخطط المعدة لها" ونوه إلى التركيز على التنمية المجتمعية ومرافق الخدمات التى تهم المواطنين، وقدم الشكر نيابة عن رئيس الجمهورية لأبناء المحافظة لدعمهم القوات المسلحة وجهودهم في حماية الوطن، معلنا اهتمام الرئيس وكافة المسئولين فى الدولة بتنمية شمال سيناء وتيسير سبل الحياة لأبنائها.

وأوضح أن الرئيس كلف كافة الوزارات والجهات المعنية بدعم مرافق الخدمات وتوفير سبل المعيشة للمواطنين بالمحافظة، عبر دعم مشروعات الكهرباء إلى جانب مشروعات الحماية من مخاطر السيول.