تأجيل المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية لطلاب شمال سيناء

وافق الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، على قرار مجلس الجامعة، تأجيل المصرفات الدراسية، وتأجيل رسوم المدينة الجامعية حتى أشعار آخر، وذلك فى أول اجتماع له منذ توليه رئيس جامعة العريش بالتكليف، خلفا للدكتور حبش النادى.

كما وافق مجلس الجامعة، اليوم، على كتاب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في عقد بروتوكول تعاون مع الجامعة، يتضمن تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المتفوقين، كما تم الموافقة على إنشاء مركز أورام تابع لكلية طب جامعة العريش لخدمة أهالي سيناء.