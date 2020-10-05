"تكنولوجيا المعلومات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمنح الطلاب الشهادات التخصصية فى علم البرمجيات

فى إطار سعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة التعليم المتطور والمتميز بمختلف الكليات التي تحتوى عليها، وتطلعها لإنجاز الاتفاقيات الدولية التي تقوي من الشهادة الممنوحة للطلاب الملتحقين بها، تعمل الجامعة على افتتاح أقسام جديدة بكلياتها ومن بينها قسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات والذي ينطلق التدريس فيه من العام الدراسي 2020-2021، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ان رؤية كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكمن في كونها رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي على المستوى القومي والاقليمي وتواكب تطورات التكنولوجيا العالمية وتساهم في خدمة المجتمع بصورة مؤثرة، كما انها تقوم على إعداد كفاءات متميزة في تكنولوجيا المعلومات لتلبي احتياجات مجتمع الصناعة والتجارة والخدمات وادخال التقنيات الحديثة بالمنظومة التعليمية التي تمكن من تخريج اجيال حرفيتها الابداع والابتكار وقادرة على المنافسة وريادة الاعمال مع مراعاة اخلاقيات المهنة، موضحاً أن تلك المجهودات تتم بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبهدف دفع عجلة العملية التعليمة والبحث العلمي القادر على التنمية وتحويل الفكر إلى واقع ملموس من النظم والمعدات والسلع والخدمات وإلى نماذج بشرية يمكن الاعتماد عليها في استغلال الامكانات المتاحة لرسم موقع افضل لمصر الغالية على الخريطة الجديدة لعصر المعلومات.

وصرح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن الكلية تسعى بشتى الطرق لتوطيد تكنولوجيا الوسائط المتعددة ووسائل النقل السريعة للمعلومات والصور المرئية، مع التدريس من خلال المعامل الافتراضية، لخلق مناخ تعليمي يسعى لاستثمار التعليم الحديث، مضيفا أن الكلية تخلق مناخ تعليمي جديد يرتبط بالمكتبات الرقمية والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا نظم الخبرة والمعرفة والذكاء الاصطناعي، ونماذج المحاكاة المتقدمة ومجموعات العمل عبر شبكات الحاسب الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية والأعمال الذكية.

وأكد حرب، أن من أهداف كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العمل على اعداد خريجين من حملة الشهادات المعترف بها دوليا والتي تعادل شهادات منحت في البلدان الرائدة التي تحتضن كل المعايير المهنية والتقنيات الجديدة والمفاهيم في سياق عالمي، وتقدم نوعية متميزة من التعليم للطلاب لضمان الرضا التام اثناء الدراسة وبعد التخرج سواء مع التوظيف وريادة الاعمال، كما تعمل الكلية على تنمية الشراكة مع المراكو البحثية والمنظات المحلية والقطاعات التجارية والصناعية والاقليمية والدولية من خلال مشاريع البحوث والتدريب بوصفهم شركاء تطوير المعارف والممارسات التطبيقية.

وأشار الدكتور هاني حرب، إلى انه تم تأسيس عدد من الكيانات وتم ابرام اتفاقيات لتحقيق استراتيجية الكلية، والتي من بينها إنشاء مركز الحاسب والمعلومات لتدريب الطلاب على الجديد في تكنولوجيا المعلومات، وعمل بروتوكولات تعاون مع كبرى المؤسسات المنتجة لتكنولوجيا الرمجيات تعمل على تدريب الطلاب ومنحهم الشهادات التخصصية، والاشتراك بمشاريع الطلاب في مسابقات بين الجامعات الحكومية والخاصة وتحصل الكلية من خلالها على مراكز متقدمة، وهي المشاريع التي تدعمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعمل على دعم طلابها للاشتراك بأوراق عمل مشروعات في المؤتمرات المحلية والدولية، لإكتساب المهارات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل الكلية وفي المؤسسات العاملة في هذا المجال.